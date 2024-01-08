حكاية وطن

الإثنين 08/يناير/2024 - 08:51 م 1/8/2024 8:51:06 PM

مرت خمس سنوات على مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2 يناير 2019، وهى مبادرة تنبع من مسئولية حضارية وبعد إنسانى، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، كما تهدف إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح لاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية.

لقد كان المواطن المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا كان لزامًا أن يتم التحرك على نطاق واسع - ولأول مرة - وفى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية هى بمثابة مسئولية ضخمة ستشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصرى، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التى تستحقها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.

من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة لها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وقد نشأت فكرة المبادرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» والذى عقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 مايو 2019، وعلى أثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة فى 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى.

الجدير بالذكر أنه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.