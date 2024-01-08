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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لبحث الأزمة مع إثيوبيا

زيارة مرتقبة للرئيس الصومالي لمصر

السيسي ونظيره الصومالي
السيسي ونظيره الصومالي

أكدت وكالة الانباء الصومالية، عن زيارة  مرتقبة للرئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، إلي القاهرة لبحث سبل التعاون.

وأفادت الوكالة، أن استقبل الرئيس محمود، وفدًا رفيع المستوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الدولة في مقديشو. ونقل الوفد دعوة رسمية للرئيس الصومال لزيارة مصر.
وأكد الوفد خلال اللقاء موقف الرئيس السيسي الثابت، دعم سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مع التأكيد
أيضًا على الأهمية القصوى لاحترام هذه المبادئ الأساسية والإعلان بحزم عن معارضتهم لأي أعمال من شأنها التعدي عليها.
وأثني الوفد بالتزام الرئيس السيسي، الثابت بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والصومال في كافة المجالات ذات المنفعة المشتركة.
وردا على ذلك، أعرب الرئيس حسن شيخ محمود عن خالص تقديره، للوفد على زيارتهم في الوقت المناسب ونقل دعوة
الرئيس عبد الفتاح السيسي، معترفا بأهمية تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين.

 


 

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