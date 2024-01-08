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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"الدنيا قامت ومقعدتش".. قناة السويس بعيدة عن التوريق وطرح السندات (فيديو)

قناة السويس
قناة السويس

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة تضمين قناة السويس بمشروع التوريق.

وأضاف فخري الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف التوريق هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية؛ بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.

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ونفى فخري الفقي تضمين قناة السويس بمشروع التوريق؛ لأنه لا يمكن المساس بها باعتبارها أمنا قوميا وأصل من أصول الدولة، ولن يتم بيع حصص في الأصل، مردفًا: “لما تم إنشاء صندوق لقناة السويس الدنيا قامت ومقعدتش”.

وبشأن عمل صندوق مصر السيادي، نوه فخري الفقي إلى أن صندوق مصر السيادي لديه عدة أذرع مثل التشييد والإسكان، والعقارات، الصحة والصناعات الدوائية، منوها أن الاستثمار يعني انتهاز الفرص بسعر ربحي، معلقا: ما نعيشه حاليا من ظروف غير مسبوقة بسبب التداعيات في السودان وفلسطين وليبيا وأزمة روسيا وأوكرانيا العالمية والتوترات أمام باب المندب وما يحدث بالبحر الأحمر، مضيفا أن مصر برغم الازمات ما تزال ثابتة والدولة في إصلاح مستمر.

واختتم فخري الفقي: “صندوق مصر السيادي أضاف الأصول غير المستغلة بالدولة والتي وصل عددها لـ4 آلاف، وذلك من أجل إحيائها وتجميعها في إطار محدد، لإتمام دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال المشاركة”.

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