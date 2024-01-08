بالوعات الصرف الصحى تهدد أرواح أهالى الدقهلية

سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى أصبحت أزمة كبرى يدفع ثمنها المواطنون الذين يفقدون فى بعض الحالات حياتهم وأطفالهم فى هذه البالوعات.

وتوجد حالة من الغضب تنتاب أهالى محافظة الدقهلية، بسبب المخاطر الناجمة عن عدم توافر أغطية لبالوعات الصرف الصحى وتركها مفتوحة ما يهدد حياة السكان والأطفال على وجه الخصوص.

يؤكد إبراهيم عرفة مقيم بمركزأجا أنه يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية فى الشوارع إضافة إلى أنها مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل.

وأضاف أن هذه البالوعات مفتوحة بدون أغطية منذ فترة ما يشكل خطراً على حياة الأهالى ، خاصة الأطفال بسبب إمكانية سقوط أحد بداخلها.

ويشير أحمد خليل مقيم بمركز السنبلاوين ،إلى أنه يوجد بالوعات بدون أغطية في شوارع رئيسية، وذلك منذ وقت كبير وسط تجاهل المسئولين شكاوى الأهالي المتكرر في هذا الصدد، لافتا أن هذه البالوعات قد تمت سرقة أغطيتها ، ولم يتحرك المسئولون منذ ذلك الحين، مما دفع الأهالي إلى تغطيتها بالكاوتشوك والأخشاب خوفا من سقوط أحد بداخلها.

وأضاف محمد صبحى يقيم بمركز المنصورة ، أن هناك حالة من الاستياء بين الأهالى بسبب هذه المشكلة، مستنكرا تجاهل المسئولين بشركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية لهذه المشكلة التي تؤرق الأهالي ليلا ونهارا، حتى أصبحت الرائحة الكريهة شيئا معتادا لدى الأهالي.