برلماني: حديث الرئيس الفلسطيني تأكيد على دور مصر الرائد في دعم قضية فلسطين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال القمة المشتركة مع الرئيس السيسي اليوم، بدور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية يؤكد الجهد الكبير والمتواصل التي قامت به القيادة المصرية المتمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي ساهم بكل الطرق في وقف العدوان علي غزة والعمل على توصيل كافة المساعدات الإنسانية والاغاثية للقطاع، كما إنه يقضي علي كافة الشائعات التي دارت حول دور مصر الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن مصر من بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهود واضحة علي كافة الاصعدة لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة، موكدا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكرها الاجيال جيل بعد جيل ، مشددا أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

وأشار الجبلاوي إلى أن القمة المصرية الفلسطينية اليوم بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، أكدت على أن ما يحدث في فلسطين مأساة انسانية كارثية لم تشهدها غزة من قبل .

وشدد الجبلاوي أن مصر ستظل الداعم الاول وبقوة للقضية الفلسطينية وللاشقاء الفلسطينين في حربهم ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي، مطالبا من المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الانسان في ظل الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار ما يقرب من ١٠٠ يوم، وأن يبتعد عن الشعارات وأن يضع الشعب الفلسطيني علي مائدة اهتماماتها .