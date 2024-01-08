الاجتماع الأول لتأسيس رابطة الأطفال بنقابة الأطباء الفرعية بقنا

أجتمعت اليوم الاثنين رابطة الأطفال بنقابة أطباء قنا، وذلك بحضور الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا والدكتور عمرو حامد أمين مساعد النقابة والدكتور محمد حامد عضو مجلس النقابة ومقرر لجنه العلمية والروابط والدكتور محمود عويس عضو مجلس النقابة والدكتور أحمد رمضان عضو مجلس النقابة والسادة استشاري واخصائي الأطفال أعضاء الرابطة بقنا.

حيث تم اختيار هيئة مكتب للرابطة مكون من 5 أعضاء (رئيس الرابطة – ونائب رئيس الرابطة - وامين عام الرابطة – و٢ أعضاء هيئة مكتب)