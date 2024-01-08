6 علامات للشيخوخة المبكرة تصاب بها النساء

ذكر العلماء أن عملية الشيخوخة عند النساء تعتمد بنسبة 20 بالمائة فقط على العوامل الوراثية، حسبما ذكرت فلاد تايم كما أن الأسباب التي تسرع من ذبول المظهر والجسم قد تكون الظروف المعيشية البيئية غير المواتية والعادات السيئة ونقص العناية بالبشرة الأساسية.

أخبرنا الخبراء ما هي العلامات التي قد تشير إلى أن جسد المرأة بدأ يشيخ مبكراً جداً، وتضمنت قائمتهم العلامات التالية:

حالة الجلد غير الصحية

وفقا للعلماء، فإن وجود البقع العمرية والمناطق المتقشرة على جلد النساء تحت سن 25 عاما قد يكون دليلا على بداية الشيخوخة ويمكنك التعامل مع هذه المشكلة من خلال الرعاية والتصحيح الغذائي، ولكن لن يضر أيضًا فحص نظام الغدد الصماء لديك من قبل أخصائي.

ترقق جلد الجفون

يصبح الجلد في منطقة الجفن أرق، مما يدل على الشيخوخة ومن الناحية الجمالية، يبدو أيضًا غير جذاب وتظهر الدوائر تحت العينين بشكل خاص على الوجه، والانخفاضات على طول خط مآخذ العين، والأكياس والتورم، وإذا حدث كل هذا قبل سن الأربعين، فمن الممكن الاشتباه في الشيخوخة المبكرة ويقول الخبراء إنه في مثل هذه الظروف، سيكون من المفيد فحص الأعضاء الداخلية.

التغيرات في الدورة الشهرية

يقول الخبراء إن فشل الدورة قبل سن 46 عامًا يعد إشارة إلى الشيخوخة، ولكن لا داعي للخوف منه ويقول الأطباء إنه من الممكن تمامًا إيقاف الشيخوخة في هذا الوقت من الحياة عن طريق تناول مجمعات الفيتامينات والمعادن وعلاج الالتهابات الداخلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأعراض الفسيولوجية للشيخوخة قد تشمل التعب غير المحفز، فضلا عن الأرق غير المبرر (على سبيل المثال، الإجهاد) وفقدان الشعر، حسبما أفاد الباحثون.

ولنتذكر أن الدراسات السابقة أدت إلى استنتاج مفاده أن علامة الشباب الطويل هي النشاط المعرفي العالي الذي يستمر رغم تقدم السن، ولقد وجد العلماء أنه ابتداء من سن الأربعين، يتقلص دماغ الإنسان تدريجيا، حيث يتقلص بنحو 5% كل عشر سنوات، وبعد 70 عاما تتسارع هذه العملية فقط، ولكن النشاط العقلي النشط والذاكرة الجيدة بشكل خاص في هذه المرحلة من الحياة دليل على أن الشخص في الواقع أصغر من عمره المشار إليه في جواز سفره.