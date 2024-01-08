محافظ الدقهلية يكلف وكيل التضامن الإجتماعي بتقديم الدعم والرعاية لأحد الأطفال

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوي يفترش رصيف الممشي الجديد يدعي أنه من محافظة الإسماعيلية لأب وأم منفصلين وتركوه وحيداً بالشوارع دون رعاية وتنقل بين المحافظات حتي وصل إلي مدينة المنصوره .

جاء ذلك خلال جولة " محافظ الدقهلية" اليوم لتفقد الأعمال النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره ، حيث التقي بالطفل واستمع إليه وإلي ظروفه المعيشية الصعبه التي يواجهه وحده بالشوارع دون مأوي ، وعلي الفور أمر بنقل الطفل إلي ديوان عام المحافظه واستدعاء المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي ووجه بسرعة إيداع الطفل احدي دور الرعاية وتلبية كافة احتياجاته.

ووجه " مختار " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع الكشف الطبي الشامل علي الطفل ( تحاليل - فحوصات طبية كاملة رمد وباطنة وأنف واذن وحنجره وغيرها ) وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له وتوفير ملابس جديده له وجهاز محمول ومصروف يومي ومتابعته ورعايته .

كما وجه " المحافظ " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ببحث إمكانية إعادة قيد الطالب مره اخري بإحدي المدارس وتوفير كافة سبل الدعم له لاستكمال تعليمه لأن هذا حق أصيل من حقوقه الدولة تكفله له ، مشدداً علي عدم ترك مثل هؤلاء الأطفال بالشوارع حتي لا يتم استغلالهم استغلال سيئ يضر نفسه والمجتمع في المستقبل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم .

كما كلف " مختار " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي كافة الشوارع داخل مدينة المنصورة وإيداع كافة الأطفال والأسر بلا مأوي دور الرعاية وتوفير المساعدات اللازمة لهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية والمجتمع المدني.

وفي ذات السياق أكد " محافظ الدقهلية " علي أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والحالات بلا مأوي لتوفير حياه كريمه لهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات .



