صفارات الإنذار تدوى في 37 موقعًا بإسرائيل.. شاهد

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطورات للأحداث في قطاع غزة و صفارات الإنذار تدوي بشكل كبير، مشددة على أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 37 موقعًا في إسرائيل ، موضحة أن بين هذه المواقع هناك 3 انفجارات في سماء تل أبيب، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وشددت على أن القبة الحديدية اعترضت أكثر من 10 صواريخ من المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية أخلت عددا من الأماكن تحسبًا لرشقات جديدة من قبل المقاومة، منوهة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا بدء المرحلة الثالثة من الحرب.

دوت صفارات الإنذار فى العديد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، بعد ظهر اليوم الاثنين، مُحذرة من قدوم طائرة معادية وذلك بعد وقت قليل من اغتيال وسام الطويل القيادى البارز فى "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار انطلقت في بيت هليل، وكفار جلعاد، وكفار يوفال، والمطلة، والمنارة، ومعيان باروخ، ومرجليوت، ومسجاف عام، وكريات شمونة، وتل حاى.

وقالت تقارير إخبارية إن القيادي العسكري البارز في حزب الله وسام الطويل تم اغتياله في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

ونعى حزب الله اللبناني أحد أبرز مسئوليه العسكريين في الجنوب اللبناني وسام الطويل المعروف باسم جواد، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره في مسقط رأسه بلدة خربة سلم بمنطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

ويعد الطويل أحد المسئولين البارزين عن إدارة العمليات، التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.