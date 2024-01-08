يرضع الماء بدلا الحليب.. طفل فلسطيني شاهد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي

لم ترحم الحرب في غزة أحدا ولم يشفع صراخ الطفل عند المجرمين "الاحتلال الإسرائيلي"، فمنذ بداية عملية الطوفان وشن المحتل الإسرائيلي حربا ضروس على قطاع غزة مات الالاف من الأطفال الفلسطينيين دون تحريك طرفة عين من المجتمع الدولي، هذا بالإضافة إلى استشهاد الالاف الاَخرين من شيوخ وشباب ونساء.

فللشهر الثالث على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم يترك الاحتلال الإسرائيلي حجرا على حجر، فالخراب والدمار هو المشهد الأبرز في غزة، عذا بالإضافة إلى نقص كافة الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى .

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر مع أمه النازحة يحتاج إلى شرب الحليب لكن مع عدم توافر الحليب لم تجد الأم سوى بعض قطرات الماء، وبدا الطفل وهو جائع للغاية يتناول الماء بنهم شديد.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، تزامنا مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي قال إن قطاع غزة مقبل على مجاعة كارثية، لم نر شيئا مشابها لما يحدث هناك، كما أوضح إنه لا مكان آمنا في غزة.

واعتبر جوتيرش أن استمرار عمل الوكالات الإنسانية معجزة، كما أوضح أن الوضع في الطوارئ التي تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات، كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل عائقا أمام توزيع الإغاثة في غزة.