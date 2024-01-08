محافظ سوهاج يتفقد نقطة الإطفاء ومركز طب الأسرة بقرية الغريزات

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، خلال جولته الميدانية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، "نقطة إطفاء الغريزات"، والتي تم الإنتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، وجاري أعمال الفرش والتأثيث بها؛ لخدمة أهالي قرية الغريزات والقرى المجاورة.





كما تفقد محافظ الإقليم، مركز طب الأسرة بالقرية، والمقام على مساحة 1814 متر، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، ويتكون من دور أرضي +2 علوي، ويشمل " 12 عيادة متنوعة، ومكاتب إدارية، وصيدلية، وسكن للأطباء والتمريض"، وبدء في تقديم خدماته بشكل جزئي للمواطنين .

وفي سياق متصل تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، خلال جولة ميدانية مشروعات المبادرة بقرية "الغريزات" التابعة لمركز المراغة، وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا لافتتاح القرية؛ وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها، بحضور شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، وذلك إستمرارا لجولاته الميدانية بمختلف قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " .

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع سكن كريم بقرية الغريزات، والذي يشمل 10 عمارات سكنية، بإجمالي 80 وحدة سكنية، و 80 حظيرة لتربية الطيور والمواشي، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الرصف المتبقية بالقرية، واستكمال أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية .





وشملت جولة المحافظ بقرية الغريزات كذلك تفقد مشروعات " مجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إطفاء القرية، ومركز طب أسرة " الغريزات"، ومجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " .





والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بقرية الغريزات عدد من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرية وتحويلها إلى قرية نموذجية، واستمع إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها فورا والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على جودة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة بها، حتى يشعر المواطن بحجم التغيير الذي يحدث .