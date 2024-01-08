من هو الحاج جواد القيادي البارز في حزب الله؟.. شاهد

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عدد من المعلومات عن القيادي اللبناني وسام حسن طويل "الحاج جواد"، والذي تم قتله جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة كان يستقلها في حي خربة سلم بجنوب لبنان.

لقبه العسكري "جواد"

قائد بقوات النخبة في حزب الله اللبناني

مسئول ميداني بارز في الجنوب.

يعتبر من قيادات الصف الثاني في كتيبة الرضوان

هو مسئول وحدة الدروع في حزب الله اللبناني.

كشف عمر المعربوني، خبير عسكري واستراتيجي، الطريقة التي من الممكن ان يرد بها حزب الله على مقتل القيادي اللبناني وسام الطويل "الحاج جواد"، مشددًا على أن حزب الله كان منضبطا في رده على عمليات القصف الإسرائيلية التي تعرضت لبنان من قبل، ولكن الرد على عملية اغتيال القائد البارز في حزب الله سيكون مختلف هذه المرة.

وأضاف "المعربوني"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاطي لمثل هذه الأمور من قبل حزب الله لم ينظر لمستوى الشخص المستهدف قياديا أو جنديا عاديًا، منوهًا بأن لبنان في حالة حرب لكن مقيدة بعمق وسقف، مشددًا على أن حزب الله يتمتع بنسبة عالية من الثبات حول العمق الذي تجري فيه المواجهة، وما حدث مع اغتيال الشيخ صالح العاروري.

وتابع: "بعد اغتيال صالح العاروي واستهدافه في الضاحية الجنوبية جاء الرد على هدف استراتيجي من بين الأهداف الخمس الأكثر أهمية لدى إسرائيل"، منوهًا أن الرد على استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"الحاج حواد" والمعروف باسم أسامة طويل لن يكون بهذا المستوى ولكنه مختلف.