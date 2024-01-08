مينا تكلا راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برومانيا يحتفل بعيد الميلاد المجيد 2024

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مارمينا ببوخارست رومانيا بعيد الميلاد المجيد برعاية ابونا الدكتور مينا تكلا راعى الكنيسة برومانيا .

حيث قام المستشار الدكتور نادر شبل قنصل سفارة مصر برومانيا ومولدوفا بزيارة الى الكنيسة وكان معه وفد من السفارة المصرية برومانيا .

وفى كلمته التى القاها نيابة عن السفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا ومولدوفا .

قال: “ تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا أطيب تحياتها إلى السيدات والسادة أعضاء الجالية المصرية في رومانيا، وتعرب عن سعادتها بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد”.

كما اتشرف في هذه المناسبة نيابة عن السفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا بأن انقل رسالة السيد رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية في الخارج برومانيا، ونصها كما يلي:

"الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج،

إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ".

هذا وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا هذه المناسبة لتعرب عن أطيب تحياتها للجالية المصرية القبطية في رومانيا.

وألقى العقيد اركان حرب تامر بيبرس كلمة هنىء فيها ابناء الجالية المصرية القبطية برومانيا بعيد الميلاد المجيد ، ونقل تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وقد احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مارمينا ببوخارست رومانيا، بعيد الميلاد المجيد، برعاية ابونا المقدس الدكتور.

وأعرب ابونا مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية مارمينا برومانيا، عن شكره وتقديره للرئيس الجمهورية علي تهنئة .

وقال: “ هذه هى روح الابوة والاخوة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يكون متواجد بين اهلة ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فلفخامتة كل الشكر والتقدير ورعايته لابناء الجالية المصرية بالخارج”.

كما تقدم بالشكر للمستشار الدكتور نادر شبل قنصل مصر برومانيا والوفد المرافق لسيادته معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به البعثة الدبلوماسية في التواصل مع ابناء مصر فى الخارج وخدمة مصالحهم ، متمنيا ان يحفظ الله مصرنا الحبيبة ويمن عليها بمزيد من التقدم والرقي.



شارك الأحتفال د.صالح وهبة رئيس الجالية المصرية برومانيا وزوجتة ودكتور مهندس احمد ابراهيم وم.يوسف دالاتى ودكتور الأسنان الشهير برومانيا رشاد دياسطى ودكتور محمود على ودكتور محمد الامير ودكتور معتز عبدالله مباشر .

وشارك ايضا لفيف من أعضاء الجالية المصرية من المسلمين الذين حضروا لتهنئة أقباط مصر ومشاركتهم افراحهم تعبيراً منهم عن روح المحبة والترابط والوحدة الوطنية التى تعتبر بمثابة حائط الصد القوى والمنيع ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الوطن ، حفظ الله مصر وقيادتها السياسية وشعبها العظيم وجعلهم فى رباط إلى يوم الدين .

كما قدم ابونا مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية مارمينا ببوخارست مفاجأة حفل الاستقبال والاحتفال بعيد ميلاد دكتور عبدالله مباشر سفير الإعلام العربى ورئيس الاتحاد العام للمصرين برومانيا بتقدم تورتة وهدية قيمة والاحتفال سوبا.

وقال دكتور مباشر كلمه شكر فيها الاب د. مينا على حسن ضيافته واستقباله وهنئ سيادتة بالعيد.

وفي النهاية تم الترحيب والاستضافة من ابونا مينا تكلا صاحب الابتسامة الصافية وراعى الكنيسة على الطريقة المصرية والعادات التى تعودنا عليها بالغذاء سويا مما لذا وطاب، مما كان له اثر جيد فى نفوس الحاضرين.

وفى نهاية الاحتفال قام ابونا د.مينا تكلا بمشاهدة والتجول داخل مبنى الكنيسة ثم تم التقاط الصور التذكارية كل عامّ وأخواتنا وإخواننا أقباط مصر شركاء الوطن ورفقاء الدرب بخير وسلام وأمن وأمان واستقرار عيد ميلاد مجيد.