إزالة الأرصفة والاشغالات المخالفة بمنطقة الدقاقين بفرشوط

إستعداداً للرصف..

تابع عزت السيد قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعماد السمان نائب رئيس المركز ومديرى التخطيط والمتابعة ومشرفين الاشغالات بالوحدة، أعمال تمهيد التربة الزلطية بمنطقة ميدان الدقاق، وإزالة الأرصفة المخالفة، والاشغالات لإجراء أعمال التوسعة بالميدان ورفع مخلفات التجريف .

وقال رئيس المدينة، إلى أنه يجرى الاستعداد لرصف الميدان، تم إجراء التوسعة اللازمة، وازالة الاشغالات، وذلك للحفاظ على الشارع العام ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير "حياة كريمة" لهم.

مشيراً الى أنه جارى العمل على رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية عليها، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق للمواطنين، والاهتمام بالنظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم.