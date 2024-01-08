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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كلمات أغنية "كان نفسي" للشرنوبي

بوابة الوفد الإلكترونية

طرح النجم محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

 

 والأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.


كان الشرنوبي، قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر،  ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر،  وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.

تقول كلمات أغنية "كان نفسي":-

كان نفسي اقول انه استحاله .. افضل كدة
كان نفسي مابقاش حالتي حالة .. بالشكل ده
كان نفسي اشوفني اكون عارفني والسنين طول السنين .. جايبة جديد

كان نفسي لما اعيش ماكنش عشت والسلام
كان نفسي افهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام
كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام .. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي اكابر
كان نفسي اعافر
كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي
نفس اتفاقي
واما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة
متشالي فيه حد برتاح معاه
يفضل معايا فـ طريق ابتداه .. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم
من غير ما يبكي ويشكي ف هموم
كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم .. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة
ماتجيش طويلة
كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني
يخلف ظنوني
كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

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