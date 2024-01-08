بلدية المحلة يفوز على سموحة فى كأس الرابطة

فاز فريق بلدية المحلة علي سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة باستاد غزل المحلة.

جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع محمد أميسي لاعب بلدية المحلة فى الدقيقة 18.

وكان بلدية المحلة قد سجل هدفا اخر عن طريق فيفور أكيم، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو التي أظهرت وجود خطأ فى بداية اللعبة بعد إعاقة من محمد أميسي لاعب البلدية لطارق علاء مدافع سموحة.

تشكيل بلدية المحلة كالتالي..

حراسة المرمى : محمود ماهر



خط الدفاع : محمد صابر - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد مجدي



خط الوسط : محمد أميسي - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد رجب - فيبو حكيم



خط الهجوم : كريم أشرف

تشكيل سموحة كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان



خط الدفاع: طارق علاء، محمد المغربي، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر.



خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة



خط الهجوم: محمد عصام، حسين فيصل، حسام حسن.

