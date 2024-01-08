صحي ومفيد للدايت| طريقة عمل شيبس الموز اللذيذ

شيبس الموز من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها في يومك عن الشعور بالجوع، فيتميز باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك، أكثر من الشيبس العادي الغير صحي، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

شيبس الموز

طريقة تحضير شيبس الموز

المقادير

- الموز : 4 حبات (أخضر)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

حمّي المقلاة الهوائية، ثم قشري الموز وقطعيه إلى شرائح رفيعة.

اخلطي شرائح الموز مع زيت الزيتون ثم أدخليها المقلاة حتى تنضج وتقرمش.

أخرجي الشيبس من المقلاة، وضعيه في طبق التقديم، ثم أضيفي عليه رشة من الملح، وقدميه.

فوائد تناول الموز

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين ، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون

تقلل الجذور الحرة

يحتوي الموز، مثل العديد من الفواكه والخضروات الأخرى ، على مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

يمد بالطاقة

يمتاز الموز بسهولة الهضم واحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

يحافظ على القلب

يعتبر الموز من المصادر الغنية جدًا بفيتامين ب6 (البيريدوكسين) والمهم جدًا لسلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم، والمحافظة على صحة القلب والشرايين، حيث أن 100 جرام من الموز توفر ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميًا من هذا الفيتامين.