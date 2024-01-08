قافلة إرشادية عن المحاصيل الشتوية والثروة الحيوانية بزراعة الغربية

أقيمت ليوم قافلة إرشادية للمحاصيل الشتوية (محصول البطاطس) والثروة الحيوانية بناحية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية

بحضور الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية , الدكتور احمد شعبان شمس بمعهد بحوث الانتاج الحيوانى , الدكتوره ايمان مصطفى منسق الفرق الارشادية , الدكتوره حنان عبيد بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية , الدكتور مصطفى عليمى بمعهد بحوث وقاية النبات , الدكتور فوزى يحيى عمر بمعهد بحوث البساتين , الدكتور محمد قنيبر بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش بالحميزة, الدكتور احمد ابورية الكفراوى بمعهد بحوث وقاية النباتات , المهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى , المهندس على فودة مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية , المهندس حمادة عمار مدير إدارة الإرشاد والتدريب والبيئة , المهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا , السادة المرشدين الزراعيين, وعدد كبير من مزارعى الناحية

حيث أوضح ابوشادى ، أن القافلة الإرشادية تأتى بناءا على توجيهات السيد وزير الزراعة وذلك في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى متناولا سيادتة تنوع محافظة الغربية فى كافة أوجه المجالات الزراعية وكذا الثروة الحيوانية حيث أن القافلة الحقليه تناولت الحديث عن أهمية التجهيز الجيد للأرض واختيار أصناف من البطاطس المقاومة للأمراض، والدرنات الخالية من الأمراض الفطرية والحشرية ومعاملتها بمحلول مطهر، مع وضعها على أجولة من الخيش ،أو صناديق بلاستيكية سبق تطهيرها وتجفيفها ، مع معاملة النباتات بمبيد وقائى ضد الندوة المبكرة في هذه الفترة من عمر النبات، ، والتركيز على استخدام مضادات الأكسدة، حيث تم التنبيه على ضرورة اختيار الصنف المناسب،

وعن الثروة الحيوانية أكد وكيل زراعة الغربية أن مشروع تطوير الثروة الحيوانية هو من المشاريع الرائدة التي تعتنى بالمربي وتدعمه وتسعى لتحسين دخله من خلال نقل التقنيات الحديثة مثل تحسين الوراثة ، ومراكز تجميع الألبان وتحسين السلالات باحلال السلالات المستوردة بدلا من المحلية .

واشار ابوشادى أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مما يُساهم فى سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب العلمية فى استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم فى زيادة الدخل القومي.

لافتا إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور .

وفى نهاية اللقاء أشاد المزارعون والمربون بدور مديرية الزراعة بالغربية وحرصها الدائم على تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية لتعريفهم بالطرق الحديثة فى الزراعة لتحقيق أعلى انتاجية من المحاصيل الزراعية وكذلك كيفية اختيار السلالات الجيدة من الحيوانات لتربيتها.وذلك إستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمديرية الزراعة بالغربية، وبالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، بناءا على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية . الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية , الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى