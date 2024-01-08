بلدية المحلة يتقدم على سموحة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة وسموحة بتقدم المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما باستاد المحلة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة المحترفة.

وأحرز محمد أميسي الهدف الأول لفريق بلدية المحلة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف الأول لفريق بلدية المحلة من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها يوسف حسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد أميسي برأسية قوية سكنت منتصف مرمى الهاني سليمان.

وألغي الحكم هدف ثاني سجله فيفور أكيم لبلدية المحلة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وجاء إلغاء الهدف بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ في بداية اللعبة بعد اعاقة من محمد أميسي لطارق علاء لاعب سموحة.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية فريقي بلدية المحلة وسموحة ضمن المجموعة الأولى والتي تضم مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

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