نقص هرمون التستوستيرون يجعل الرجال يعانون أمراضًا مزمنة

وجدت دراسة أن الرجال الذين يعانون انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، كما أن نقص هرمون الذكورة يقلل أيضًا من الرغبة الجنسية وحجم العضلات.

التستوستيرون هو الهرمون الأكثر قيمة ليس فقط للصحة الجنسية للذكور والعضلات والعظام، وقد أظهرت دراسة جديدة أنه مع انخفاض مستويات هذا الهرمون، فإن ممثلي الجنس الأقوى هم أكثر عرضة للمعاناة من الأمراض المزمنة، وحتى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ما زالوا يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالاضطرابات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب بسبب نمط الحياة المستقر وانخفاض هرمون التستوستيرون، ويحذر الباحثون من أنه يجب على الرجال إيلاء اهتمام خاص لمستوى هذا الهرمون في الجسم، لأنه عندما ينخفض هرمون التستوستيرون، يمكن أن يكون هناك تدهور هادئ في جميع المؤشرات الصحية.

وشملت الدراسة رجالاً عانوا من نقص هرمون التستوستيرون ولم يتعرضوا له، واتضح أنه في الحالة الأولى، يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية - الدهون الزائدة في الدم، وكما عانى هؤلاء الرجال أيضًا من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب السريري.

ويقول مؤلفو الدراسة من جامعة ميشيغان للطب: "قد لا يكون العديد من الرجال على دراية بعوامل الخطر المرتبطة بنقص هرمون التستوستيرون"، والأهم من ذلك أن انخفاض مستويات هذا الهرمون، والذي يمر في أغلب الأحيان دون أن يلاحظه أحد، يؤدي إلى تدهور تدريجي في الصحة العامة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويجب أن يتم قياس مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بانتظام، حتى لو انخفضت إلى مستويات لا تعتبر مثيرة للقلق بعد.