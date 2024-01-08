كأس الرابطة .. الإسماعيلي يتأخر أمام الداخلية في الشوط الأول

نجح فريق الداخلية في التقدم على نظيره الإسماعيلي بهدف من دون رد، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد السلام، لحساب منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

جاء هدف التقدم فى الدقيقة 5 من عمر المباراة، عبر اللاعب يوسف تونجي في شباك الدراويش.

تشكيل الفريقين ..

الإسماعيلي ..

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن - محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي.

الهجوم: عمرو سعيد - باسم مرسي.

الداخلية ..

حارس مرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: إيهاب سمير- أحمد عماد - محمودصابر - الان كيامبادي.

خط الوسط: محمود حسونة - كريم يحيى - مهاب ياسر - كليشن شيمزين.

الهجوم: يوسف تونجي وفانوم الفريد.