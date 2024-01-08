المقاومة تنشر مشاهد لحظة استهداف تحشدات إسرائيلية في خانيونس

نشرت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكـت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

وأطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله”، صواريخ بركان من الجنوب باتجاه أحد مواقع للعدو الإسرائيلي.

كما استهدفت كتائب المجاهدين، آليات وجنود العدو الاحتلال في البريج وسط قطاع غزة وإصابات مؤكدة في صفوف الجنود وآلياتهم.

ونعى حزب الله وسام حسن الطويل الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيان : بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ودوت صفارات الإنذار فى العديد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، بعد ظهر اليوم الاثنين، مُحذرة من قدوم طائرة معادية وذلك بعد وقت قليل من اغتيال وسام الطويل القيادى البارز فى "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان.