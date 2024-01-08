إطلاق تطبيق FriendyM باستثمارت تبلغ 100 مليون جنيه

أطلق تطبيق FriendyM المتخصص في إدارة وصيانة السيارات، حيث يمكن العملاء من متابعة حالة السيارة و دوريات الصيانة، عبر الهاتف المحمول، في خطوة نحو تعزيز دور التكنولوجيا والحلول الذكية المبتكرة لتيسير حياة المواطنين، ويعمل التطبيق حاليًا في عدة دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يقدم تطبيق خدماته للعملاء في محافظتي القاهرة والإسكندرية بقيمة استثمارات 100 مليون جنيه بما يعادل أكثر من 2 مليون دولار، كما يستهدف الوصول إلى 100 ألف سيارة على التطبيق في العام الأول والتوسع في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لبيانات السيارة التي يسجلها المستخدم عبر التطبيق، يقوم FriendyM بإرسال إشعارات للتذكير بمواعيد الصيانة الدورية للسيارة، وعمليات الصيانة اللازمة، والمساعدة أيضًا على حساب متوسط تكلفة العملية، إلى جانب إدارة مصروفات السيارة مثل فواتير الوقود، وأماكن الوقوف والتنظيف، ويتيح التطبيق إرفاق كافة الفواتير في حساب المستخدم، كما يقدم خدمة تحليل المصروفات لبيان أهم البنود المكلفة مما يساعد على إدارة النفقات وترشيد المصروفات.

يتيح التطبيق خدمة الدعم الفني من خلال خاصية المحادثة Chat Support للتواصل مع مهندسي الصيانة والمتخصصين للرد على الاستفسارات، وإتاحة حجز مواعيد الصيانة من خلال مراكز الصيانة المتخصصة الموجودة على التطبيق بأسعار تنافسية، كما يوفر أيضا خدمات SOS للطوارئ، وعمل سجل كامل للسيارات في حال بيعها.

كما يعمل تطبيق FriendyM على إطلاق باقتي Lite و Elite قريبا برسوم شهرية لتقديم خدمات مميزة، حيث يتيح الاشتراك في باقة Elite خدمة طلب سيارات الإغاثة في حالات الطوارئ وخدمات استبدال السيارة في حال استغراق صيانتها عدة أيام، أما باقة Lite تتيح خدمة تقديم النصائح حول أداء السيارة وعمليات الصيانة التي تحتاجها السيارة في المستقبل، كما يتيح التطبيق للعملاء المشتركين في الباقتين خصومات حصرية تصل إلى 25% لتكاليف الصيانة و اشتراكات التأمين السنوية.

قال عبدالرحمن الجمل المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق FriendyM: " نحن سعداء لإنطلاق رحلة FriendyM في مصر التي تطلبت منا جهود شاقة وتفاني في العمل من خلال فريق محترف ومتحمس لتقديم الابتكار والتكنولوجيا لعملائنا، كما نسعى لاستغلال ثورة التحول الرقمي التي أحدثتها الدولة المصرية لتعزيز تواجدنا في مصر وتلبية احتياجات عملائنا وتقديم تجربة فريدة من نوعها.

وأضاف الجمل: " نحن نستهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع وخاصة السيدات لأنهم بطبيعة الحال أقل خبرة في معرفة ما يخص الجانب التقني بالسيارة، وسنعمل على مساعدتهن من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة على إجراء الصيانات الدورية والطارئة، وسنقدم لهن المشورة والنصائح اللازمة للوصول لأعلى أداء للسيارة".