دورة الإمارات الودية مارس 2024 .. موعد مواجهات المنتخب الوطني

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في دورة ودية دولية ، تقام بالإمارات مارس المقبل وتحمل مسمى WinsunitedCup ، خلال الفترة بين 22 وحتى 26 مارس المقبل.





ومن المقرر أن تشهد البطولة تواجد منتخبات كرواتيا ، نيوزيلندا وتونس" ، على أن تبدأ المنافسات من الدور نصف النهائي.

وتأتي مواعيد المواجهات كما يلي ..

ظهور المنتخب الوطني الأول في البطولة يوم 22 مارس ، وفي حالة الفوز يخوض اللقاء النهائي 26 من الشهر ذاته ، أما في حالة الخسارة بأولى اللقاءات يخوض مواجهة الترتيب الثالث 25 من الشهر ذاته.

ويتوجه المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار غد الثلاثاء للمشاركة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي يشارك فيها بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات “غانا ، كاب فيردي وموزمبيق”.



وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.