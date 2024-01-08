محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي نيل بالمنصوره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الإثنين بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال التنفيذ النهائية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر ، وبعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة .

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بمنطقة الدقهلية ، والمهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، و عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره .

وقال " المحافظ " كل الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وأشار " مختار " الي أنه سيتم افتتاح اكبر ممشي سياحي بالدقهلية علي النيل قريبا ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ليكون متنفس ترفيهي للأسر ولكبار السن والشباب وجميع الفئات وهو يعد اطول ممشي سياحي بالمحافظة بالمجان .

ووجه " المحافظ " لرئيس حي شرق المنصوره بإنشاء إدارة متكاملة لإدارة الممشي ومتابعته وصيانته والحفاظ علي مظهره الجمالي والحضاري تكون مهمتها المتابعة اليومية والمستمرة للممشي وصيانته وتجميله .

وكلف " مختار " لرئيس حي شرق بتنفيذ منظومة كاميرات علي الممشي لمراقبته علي مدار 24 ساعه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي أعمال تعدي أو تخريب للممشي اي كان المتسبب في ذلك وفرض غرامات فوريه علي المتسببين وإحالتهم الي جهات التحقيق الرسمية ، كما كلفه بوضع صناديق للقمامة بطول الممشي للحفاظ علي نظافته بصفة دائمة .

كما وجه " المحافظ " لرئيس حي شرق بسرعة إنشاء سور حول قطع أراضي أملاك الدولة المطلة علي الممشي التي تم حصرها لمنع التعدي عليها وطرحها لتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية تخدم المواطنين ولتعظيم موارد المحافظة وإعادة استغلالها في مشروعات خدمية أخري لصالح المواطنين .

وشدد " مختار " قائلا بأن حق الدولة والحفاظ علي أراضيها وأصولها واجب وطني ومهني علينا جميعاً الحفاظ عليه واستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء كانت أراضي فضاء أو منشآت.

وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.