حفل جولدن جلوب .. جانيل جيمس بفستان نجوى كرم بعد مرور 10 أشهر

لافتت النجمة جانيل جيمس عدسات الصحافة والإعلام، بإطلالتها وذلك خلال أجواء حماسية وسط حضورها نجوم ومشاهير هوليوود في الحفل الـ81 لجوائز جولدن جلوب Golden Globe Awards لعام2024، ليلة أمس.

بعد مرور 10 أشهر جانيل جيمس بنفس فستان نجوى كرم في حفل جولدن جلوب

جانيل جيمس نجوى كرم

وبدت جانيل جيمس بإطلالة لافته، حيث ارتدت نفس الفستان التي سبق وارتدته النجمة اللبنانية نجوى كرم في أحدى حفلاتها بدبي.

وعكس الفستان المخملي الذي يتنمي لصيحة ألوان شولدر، اتسم بشق جرئ كشف عن أحد ساقيها، المصمم من قماش المخمل الأسود مع أكمام طويلة ودائرية من الساتان بلون الليموني، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء kjmoody.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل المموج منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها السمراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وسبق وخطفت نجوى كرم الأنظار بإطلالتها الأنيقة والجذابة المفعمة بالاحتشام المواكبة لأحدث صيحات الموضة بحفلاتها الغنائية في دار الأوبرا بدبي، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش المخمل باللون الأسود ونسقت عليه أكمام منسدلة بشكل لافت صممت من الساتان باللون الليموني، عكس الفستان نعومة ورقي ذوقها.

جائزة الجولدن جلوب

وكرّمت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية يوم الأحد في 7 يناير أضخم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة والممثلين الأكثر شهرة في العام الماضي، خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

في هوليوود، حيث كان لفيلم أوبنهايمر الحصة الأكبر من الجوائز التي بلغت 5، منها جائزة أفضل ممثل لـ كيليان مورفي وأفضل مخرج لـ كريستوفر نولان.

وفي تغيير عن التقاليد المعتادة لهذا الحفل، لم يتم تقديم جوائز "Cecil B. deMille" و "Carol Burnett Awards" السنوية هذا العام وللمرة الأولى منذ عقود.

نجوى كرم

كما تميّز هذا الحفل بالعفوية وغلب عليه طابع المزاح والضحك طوال الوقت، حيث يتواجد عدد كبير من الوجوه الشهيرة والمألوفة في عالم هوليوود.

نجوى كرم

وأضافت HFPAفئتين جديدتين لحفل هذا العام وهما: "الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر في الصور المتحركة" و "الأداء في الكوميديا ​​الارتجالية على التلفزيون".

نجوى كرم

ومن بين المسلسلات التليفزيونية التي كانت مُرشّحة في تلك الليلة: Succession، و The Crown، و Abbott Elementary، و Ted Lasso، و The Bear، فيما تنافس عدد من النجوم مثل مارغوت روبي، ورايان غوسلينج، وفانتازيا بارينو، وإيما ستون، وليوناردو دي كابريو على أهم الجوائز.

نجوى كرم