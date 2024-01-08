"نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة

تفقد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، يرافقه الأستاذة الدكتورة خلود حسام حسانين عميدة كلية التجارة بنات، لجان الامتحانات الفترة المسائية بكلية التجارة بنات للاطمئنان على سير لجان الامتحانات.

وخلال الزيارة اطمأن نائب رئيس الجامعة على تجهيز قاعات الامتحانات التجهيز اللازم، من حيث الإضاءة والتهوية، كما سأل الطالبات عن مستوى أسئلة الامتحان، ومدى الالتزام بالمقرر والمشروح في المحاضرات، مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات.

وأكد خلال حديثه مع الطالبات أن إدارة الجامعة دائمًا تعمل لصالحهن، وتراعي في كل قراراتها مصلحتهن، وتهتم بالتيسير عليهن، وتعمل على إزالة كل ما يعوق العملية التعليمية.چ

كما شدد نائب رئيس الجامعة، في ختام الجولة، على انتهاء الكنترولات من أعمالها أولا بأول، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بها ليتم الانتهاء من عمليات التصحيح فى الوقت المحدد.