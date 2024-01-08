16700 جنيه.. تعيد سمع «أحمد»

الطفل أحمد محمد أحمد شوقي يبلغ من العمر 8 سنوات، يدرس بالصف الثانى الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالأذنين، ويحتاج إلى تركيب سماعات بالأذن.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، نتيجة أعطال متكررة بسماعات الأذن، ولا تصلح للعمل، ويحتاج سماعات جديدة تتكلف ستة عشر ألفاً وسبعمائة جنيه، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأم لديها 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الدراسة والحياة، لتوقف السماعات عن العمل، كما يحتاج الطفل جلسات تخاطب يومياً تتكلف ألفاً وخمسمائة جنيه شهرياً.

جاءت أم الطفل إلى «عيادة الوفد» تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت: الأب عامل بسيط باليومية، وللأسف إن التأمين الصحى يرفض تغيير السماعات قبل مرور 4 سنوات، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد على نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.