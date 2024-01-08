30 يناير.. الحكم على طليق علا غانم بتهمة السب والقذف

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة طليق الفنانة علا غانم في اتهامه بالتعدي عليها السب والقذف، لـ30 يناير المقبل للنطق بالحكم



وتقدمت الفنانة علا غانم، ببلاغ للنيابة العامة، تتهدهم فيه طليقها بتعديه عليها بالسب والقذف، وتابعت غانم في بلاغها، أن طليقها تعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الدعوى.

طليق علا غانم



واستمعت جهات التحقيق في القاهرة، لطليق علا غانم، فيما نسب إليه من التعدي على الفنانة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على هاتفه المحمول، وتحريز الرسائل لفحصها، وعرضها لخبير فني، للوقف على ملابسات الواقعة.

ومن جانبها قررت النيابة العامة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الاتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وقال عبد العزيز لبيب طليق الفنانة علا غانم فى تصريحات صحفية، إنه لم يمنع علا غانم من التواجد والإقامة بالفيلا، حيث يرى أن "استغاثتها بالسيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، جاء لتهيج الرأي العام والإعلام، ولكن القانون المصري، يناصر الحق، وسيظهر الحق كله أمام الجميع".

وأضاف: "خلال تواجدي في أمريكا يوم 1 أكتوبر الماضي، فوجئت أن علا، قامت برفع قضية خلع عليّا، حيث إن المحامي أبلغني بالقضية، وكنت في حالة من الذهول، حيث كذبت وقالت إني اقيم بمنطقة المعادي".

وتابع أن "علا غانم رفعت قضية الخلع منذ أكثر من سنة، وكانت تقيم معي في امريكا، وأبلغتني أنها ستعود إلى مصر لإجراء جراحة في الأسنان، لكنها اكتشفت فيما بعد أن الهدف من السفر هو رفع دعوى خلع، وعند علمي يوم 1 يناير قررت العودة إلي مصر، وتوجهت نحو الفيلا، وفوجئت أن هناك بلطجية موجودين بداخلها".

وكشف زوج علا غانم، عن حجم الاصابات بجسمه: "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية اعتدوا عليا وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي 6 غرز، وحجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده"، لافتاً إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام.

وأشار عبد العزيز لبيب، إلى أن "علا غانم ذهبت إلى الفيلا، رفقة الشرطة، وطالبت بالإقامة داخل الفيلا، وعرضت عليها الإقامة بكل احترام، لأنها مازالت زوجتي، وأوجه لها رسالة: لو عايزة تيجي تعقدي في بيتك تعالي مفيش حد موجود غيري أنا وحارس الفيلا فقط".

وعن تهجم أحد البلطجية على الفيلا، وقذفها بعبوة مليئة بالبنزين و6 مولوتوف، قال عبد العزيز لبيب: "أنا كنت حينها في أميركا، ولكن عرفت أنه كان هذا الشخص كان يعمل حارس لمنزلها، واعتدت عليه ولم تعطيه راتبه وطردته، ولكن لا أعلم إذا كان قذفها بمولوتف أم لا"