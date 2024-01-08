30 يناير.. الحكم على غادة والي في سرقة لوحات مترو الأنفاق

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة الفنانة غادة والي، وذلك في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، من دون الاستئذان، أو علم صاحبها الأصلي الفنان الروسي، لجلسة 30 يناير للحكم.

وأوضح أمر الإحالة أن غادة والي تعدت على الحق المالي والأدبي للمجنى عليه الفنان جورجي كوراسوف بأن قلدت المصنف 4 رسومات فنية نتاج عملة المبتكر، بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات، ونسبتها لنفسها، مع علمها بأمر تقليده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حملت قضية غادة والي، رقم 18 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث تضمن تقرير اللجنة المنتدبة من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية بوزارة الثقافة، مفاجآت عدة في الواقعة.

أوضح تقرير اللجنة الثلاثية أنها تشكلت برئاسة مدير عام المكتب الفني، والخبير بالمحاكم الاقتصادية، وعضوية مدير الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بوزارة الثقافة، ومحقق السياسات التجارية الدولية بقطاع الاتفاقات والتجارة بوزارة التجارة والصناعة؛ لفحص المستندات الإلكترونية والموقع الإلكتروني، لبيان ما إذا كانت الرسومات المنسوبة للفنانة التشكيلية غادة والي قد تم نسخها، أو تقليدها من رسومات فنان روسي من عدمه، وتحديد مناط النسخ والتقليد وأوجه الشبه والاختلاف.