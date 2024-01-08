«المصرى الخليجى» يخطط لزيادة حجم أعماله فى 2024



أعلن البنك المصرى الخليجى «EG Bank» استهدافه زيادة معدلات النمو خلال العام المالى الحالى 2024 عما تحقق خلال العام الماضى 2023. يستهدف البنك أن تتجاوز نسبة النمو 20%، مقارنةً بنفس النسبة المحققة العام الماضى. كان المصرى الخليجى حقق أرباحاً بلغت 1.056 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 621.48 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام ٢٠٢٢. وارتفعت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى 8.59 مليار جنيه، مقابل 5.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى 1.046 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 624.61 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام ٢٠٢٢.