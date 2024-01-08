رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي يتابع عمليات توافر الأسمدة بالقليوبية

أجرى الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، جولة مرورية بمحافظه القليوبية، لتفقد سير عمليه توفير الأسمدة ومستلزمات الانتاج، وكان في استقبال المهندس رجب غنيم وكيل الوزارة بالقليوبية، والمهندسين والعاملين بمديرية الزراعة بالقليوبية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالمرور الميداني لمتابعه زراعات المحاصيل الشتويه من قمح وفول بلدي وبنجر السكر وبرسيم وشعير وكتان وبساتين وجميع أوجه العمل الزراعي النباتي والحيواني وتوفير مستلزمات الانتاج لها وتقديم أوجه الدعم الميداني والنزول الي الحقول لتقديم كل الإرشادات والحلول لأي مشكلات وتذليل العقبات والانتشار لقيادات الارشاد الزراعي بالمحافظات



وتفقد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، المنافذ التابعه للاداره المركزية للارشاد الزراعي التي تقدم منتجات تساعد في توفير السلع المختلفه للمواطنين باسعار مناسبة والاطمئنان علي ان يتم المتابعه الجيده للزراعات الشتويه من اسمده ومبيدات والعمل علي توفرها اولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم اهم التوصيات الفنية تبعا للمرحله العمريه للمحصول.



وشدد الدكتور محمد يوسف، على أن تكون فرق الارشاد الزراعي علي راس الحقل لتذليل العقبات فورا لدفع عجلة التنمية الزراعية وزياده الانتاج ووجه باقصي الاستفاده والاستغلال الاقتصادي للاصول من مباني ومعدات وآلات وكوادر بشرية.



ووجه بنقل كل ماهو جديد من توصيات وأصناف جديده للمزارعين اولا بأول لزياده الانتاج ورفع مستوي المعيشه لاهالينا المزارعين