إنخفاض أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الإثنين بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 8 يناير، إنخفاضا في الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار البطاطس والبصل والطماطم، مساء أمس الأحد في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمدينة طامية، وسوق الإثنين الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض.

وتصدرت أصناف البطاطس والبصل قائمة انخفاض الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات و25 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و30 جنيها لكيلو الثوم، و8 جنيهات للخيار، و 17 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و8 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و15 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 25 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات.

إستقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب12 جنيها في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 55 جنيها، ومبلغ 12 جنيها للموز، و20 جنيها للعنب، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 25 إلى 45جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي،و10 جنيهات للرمان و20 للكاكا، و 30 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول، بالإضافة إلى ظهور البرتقال بكافة أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري وتراوحت أسعار الكيلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.