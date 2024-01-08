مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية على الطريق الأوسطى بمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لبيان سبب وقوعه، وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق