بتعدي المزلقان .. مصرع طالبة صدمها قطار بطما

توفيت طالبة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج صدمها قطار "الأقصر - القاهرة" حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز طما من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما أنه حال مرور القطار [ الأقصر – القاهرة ] بالقرب من مزلقان "غير مقرر وقوفه" فوجئ بقيام فتاة بالعبور من مكان غير مخصص للعبور ولم تستجيب لآلة التنبيه وصار دهسها ووفاتها





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها تدعي "دولت . ع . س . ا" 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي ومقيمة دائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي .





وبسؤال والدها "عاطف . س . ا . ب" 51 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية مضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .









تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .