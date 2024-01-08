جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8 يناير 2024 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم، الإثنين 8 يناير 2024، حيث تقام العديد من المباريات المحلية والعالمية على مستوى البطولات، حيث تقام مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباريات في بطولة كأس الرابطة المحترفة المصرية.

تنطلق اليوم بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في نسختها الثالثة، بحضور 16 فريقًا، بنظام المجموعات من مباراة واحدة فقط، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للدور ربع النهائي (الإقصائي الأول).

ويلتقي بلدية المحلة مع سموحة، والداخلية يستضيف الإسماعيلي، بينما يصطدم مودرن فيوتشر بالاتحاد السكندري، وعلى مستوى كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي ويجان أتلتيك مع مانشستر يونايتد، على ملعب دي دبليو.

وتقام ثلاث مواجهات ودية بين منتخبات سوريا وماليزيا، والسنغال مع نيجر، بالإضافة إلى غانا الذي يقع مع منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، ضد نظيره ناميبيا.

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية المحترفة:

تنطلق مباراة بلدية المحلة وسموحة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة "on time sport 2".

تنطلق مباراة الداخلية والإسماعيلي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة "on time sport 1".

تنطلق مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة "on time sport 1".

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي:

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وويجان أتلتيك في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد المباريات الودية الدولية:

تنطلق مباراة سوريا وماليزيا في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة السنغال والنيجر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة غانا وناميبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري:

تنطلق مباراة نجوم المستقبل وجمهورية شبين في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة راية الرياضي وبترول أسيوط في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة النصر للتعدين والمصرية للإتصالات في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة مصر للمقاصة ولافيينا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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