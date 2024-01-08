قطار ينهي حياة طفلة حال عبورها شريط السكة الحديد بسوهاج

لقيت طفلة في الحادية عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز سوهاج مصرعها صدمها قطار "الإسكندرية - أسوان" حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي بلصفورة والمنشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه حال مرور القطار [ الإسكندرية – الأقصر ] بين محطتي ببلصفورة والمنشاه وغير مقرر وقوفه فوجئ بقيام طفلة بالعبور من مكان غير مخصص لعبور المشاه ولم تستجيب لآلة التنبيه وصار دهسها ووفاتها.









إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنها تدعي "جنا . ح . ه . ا" 11 سنة طالبة ومقيمة دائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .





وبسؤال شقيقها "عبد الرحيم . ح . ه . ا" 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .