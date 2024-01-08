في اكتشاف مذهل، أثبت باحثا الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس وريد ساوثين أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية تمتلك القدرة على إعادة إنتاج أحرف مسجلة كعلامات تجارية، مما يثير مخاوف مثيرة للقلق بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر. أجرى الثنائي تحقيقًا لمدة أسبوعين في هذه المسألة، ونشروا نتائجهم الشاملة في IEEE Spectrum.

نظرة فاحصة على Midjourney وDall-E 3



تم اختبار نموذجين مرئيين للذكاء الاصطناعي، وهما Midjourney وDall-E 3. ووجد الباحثون أن كلاهما يمكن أن يولدا تشابهات شبه متطابقة لشخصيات من وسائل الإعلام الشعبية مع مطالبات نصية بسيطة وغير مباشرة بشكل مدهش. على سبيل المثال، أدت المطالبات الغامضة مثل "لعبة فيديو إيطالية" و"إسفنجة متحركة" إلى ظهور صور يمكن التعرف عليها لماريو من نينتندو وسبونج بوب سكوير بانتس، على التوالي.



نماذج الذكاء الاصطناعي ومفارقة الانتحال



كشف التحقيق عن مئات الحالات التي أنتجت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي شخصيات مألوفة من أفلام وألعاب مختلفة. تسلط هذه الدراسة الضوء على المخاوف بشأن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على السرقة الأدبية. تذكرنا هذه القضية بالدعوى القضائية التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد OpenAI بسبب الاستنساخ المزعوم لمحتواها بواسطة GPT-4.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا طبيعة "الصندوق الأسود" لنماذج الذكاء الاصطناعي، حيث لا يكون الرابط بين المدخلات والمخرجات شفافًا للمستخدمين. هذا التعتيم يجعل من الصعب التنبؤ بالسرقة الفكرية أو تحديدها، مما يزيد من احتمالية الانتهاكات.

معالجة معضلة حقوق الطبع والنشر



في الوضع الحالي، يبدو أن المسؤولية تقع على عاتق الفنانين أو أصحاب الحقوق لمنع مثل هذه الانتهاكات. ينتقد المؤلفون عمليات إلغاء الاشتراك المرهقة التي توفرها منصات الذكاء الاصطناعي مثل Dall-E 3. ويقترحون حلولاً مثل إزالة الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر من بيانات التدريب، أو تصفية الاستعلامات الإشكالية، أو إدراج المصادر المستخدمة في توليد الصور. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تعليق من Midjourney أو OpenAI حول هذه المسألة.