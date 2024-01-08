تداول 12 الف طن بضائع و 841 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و841 شاحنة بضائع و90 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و 457 شاحنةبضائع و 75 سيارةبينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامةومتنوعة و 384 شاحنةبضائع و15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية و استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي امل والحرية2 وبوسيدون اكسبريس و غادرت المناء السفينة بوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2335 طن بضائع عامةومتنوعة و340 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور وكوين نفرتيتي و ايلة وبريدج ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة COPERNICO .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1360 راكبا بموانيها .



وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





