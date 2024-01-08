وزير الأوقاف يكرم إمام وخطيب مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور حجازي فارس إمام وخطيب مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، وذلك لفوزه بجائزة التميز الوظيفى عن مديرية أوقاف قنا ٢٠٢٣.

حضر التكريم الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، موجها الشكر والعرفان لقيادات مديرية أوقاف قنا وعلى رأسها الدكتور ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا.

روحية عالية

قال الشيخ حجازي محمد فارس، إمام مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، كان سيدي عبد الرحيم القنائي عالمًا جليلًا ووليًا صالحًا. لقد كان عالمًا في الدين، وكان له باع طويل في علوم الحديث والتفسير والفقه، كما كان وليًا صالحًا، وكان يتمتع بقدرات روحية عالية.

وأضاف فارس، أنه كان سيدي عبد الرحيم القنائي مثالًا يحتذى به في العلم والصلاح. لقد كان دائمًا حريصًا على نشر العلم بين الناس، وكان دائمًا يدعو الناس إلى طريق الله. كما كان دائمًا يسعى إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين.

واختتم أن سيدي عبد الرحيم القنائي ترك إرثًا كبيرًا من العلم والصلاح. لقد كان له تأثير عميق على حياة المسلمين في مصر والعالم الإسلامي.