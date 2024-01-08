المستندات المطلوبة للالتحاق بوظائف جامعة بيشة.. يوم واحد ويغلق التقديم

تغلق جامعة بيشة السعودية باب التقديم على وظائفها الشاغرة يوم غد الثلاثاء الموافق 27 جماد أخر 1445هـ/9 يناير 2024م، للكوادر العلمية الوطنية من غير منسوبي الجامعة.

وكانت جامعة بيشة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاون للكفاءات السعودية للعام الجامعي 1445هـ.

تعليمات التقديم بوظائف جامعة بيشة

وأوضحت الجامعة عدد من التعليمات الهامة التي يجب على المتقدمين بوظائفها الاطلاع عليها والالتزام بها وقت التقديم ومنها:

يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.

على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة، وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر.

ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.

التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.

ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.

سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

وظائف جامعة بيشة.. الوثائق المطلوبة

صور المؤهلات العلمية. صور من معادلة الشهادة. صور الخبرات العملية. صورة من الهوية الوطنية. خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

وظائف جامعة بيشة بنظام التعاون.. طريقة التقديم

وأشارت الجامعة أن التقديم يكون للسعوديين، عبر منصة تعاون الإلكترونية.