توقعات بموجة برد قوية نهاية الأسبوع.. تصل الحرارة في بعض المناطق لصفر

يشهد طقس المملكة العربية السعودية أجواء شتوية متقلبة بعدد من المدن والمحافظات، تشمل انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وتكوين سحب ضبابية تعكر الرؤية خاصة في الفترة الصباحية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن اليوم الاثنين الموافق 8 يناير من المتوقع أن يشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني، أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق (جازان، عسير والباحة) كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة، لافتًا إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها.

تنبيهات بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة

كما نبه المركز في تقريره من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (40- 45) كيلومترًا/ ساعة، كما تشمل وادي الفرع والحناكية والمهد، تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

الدفاع المدني السعودي يحذر من الطقس بجازان وعسير

ومن جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة الحيطة ومتابعة الإرشادات بشأن الحالة المناخية في منطقتين " جازان، وعسير".

وشددت المديرية، عبر موقع "إكس"، على أهمية الابتعاد عن تجمعات المياه و بطون الأودية والسدود، وذلك لضمان سلامة المتواخدين بالخارج أثناء هطول الأمطار.

فيما قال الخبير المناخي زياد الجهني أنه يتوقع أن تشهد المملكة موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي، قد تلامس عدة مناطق الصفر المئوي، تتركز على الشمال والشمال الغربي.

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا عن انخفاض درجات الحرارة:"جاكم البرد، موجة برد صفرية، والموجة القوية نهاية الأسبوع الحالي يسبقها موجة برد تبدأ من هذه الليلة، تتركز على الشمال والشمال الشرقي، وتصل إلى 5 درجات".