هل سيارة الاستخدام الشخصي تجب فيها الزكاة؟.. الإفتاء توضج الحكم

رد الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال ورد إلى الدار نصه: هل سيارة الاستخدام الشخصي تجب فيها الزكاة؟

وقال أمين الفتوى خلال مقطع على قناة الإفتاء على يوتيوب: السيارة التي يشتريها الإنسان من أجل الاستخدام الشخصي لا تجب فيها الزكاة، ومن ثم ليس على هذا الشخص زكاة.

على جانب آخر، أجاب الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف الشريف في جامعة الأزهر الشريف على سؤال ورد إليه نصه: زميل لي طالب ثانوي، أحب فتاة تكبره بخمس سنوات، وهي أيضا تحبه، ولكن تقدم لها من يخطبها الآن، وهما مُدَمَّرانِ نفسيا لذلك، فَبِمَ تنصحه؟

وقال العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنصحه بالابتعاد عنها، فهذه العلاقة محكوم عليها بالفشل، لعدم وجود التناسب بينهما، إن هو إلا نوع من الإعجاب، وليس حبا حقيقيا، والشاب في مرحلة المراهقة يغلب عليه عشق الصورة، لا عشق المعنى، وهو سريع التقلب، وسرعان ما تنسيه الأيام، فأنصحه بأن يبتعد عنها، ويقطع علاقته بها، وليتركها لحالها، لتتزوج، وييسر الله لها، ولا يحاول الاتصال بها بوجه من الوجوه.