

تعقد محكمة الجيزة اليوم الاثنين ، أولى جلسات محاكمة المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر.

اليوم ..أولى جلسات محاكمة المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وجه له تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، للفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

وكلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

وتبين من المعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري باتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة، قيادة مهند. ا، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وجهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وقد أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور،لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.



وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور .



وقد أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور التي أصيبت في نفس الحادث، وتم نقلها للمستشفى، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث.

وكشف الفحص الطبي أن المصابة تدعى فاطمة عبدالغفور محمد ٧٠ سنة، تعاني من كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتخضع للعلاج لحين استقرار حالتها الصحية.

بداية حدوث الواقعة



وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور ٨٣ عاما وإصابة زوجته ٧٠ عاما وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.