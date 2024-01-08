تعقد المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة وذلك في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات دخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي الفنان روسي.

اليوم ..أولي جلسات محاكمة الفنانةالتشكيلية غادة والي بتهمه سرقة بعض رسومات كوراسوف

وأوضح أمر الإحالة أن غادة والي، تعدت على الحق المالي والأدبي للمجنى عليه جورجي كوراسوف بأن قلدت المصنف 4 رسومات فنية نتاج عملة المبتكر، بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ، ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وفي سياق آخر ، أصيب 4 أشقاء، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين سرفيس وتريلا، في شارع المعتقل في قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين سرفيس وتريلا، في شارع المعتقل داخل دائرة بندر قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشقاء.

وبعد الفحص تبين إصابة محمد حجاجى محمد، يبلغ من العمر 5 أعوام، جرح قطعي بالوجه، وأشقائه مروان حجاجى محمد، يبلغ من العمر 10 أعوام، خدوش بالوجه مع اشتباه كسر بالساق، يوسف حجاجي محمد، يبلغ من العمر 14 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد حجاجي محمد 19 عامًا، كدمات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع الحادث وتحرر المحضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وقوع الحادث.

