الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد العسل في الشتاء

العسل
العسل

يتميز العسل بخصائص ومزايا صحية عديدة على الجسم، خاصًة عند تناوله في فصل الشتاء، فهو مصدر طبيعي للطاقة، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائده.

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فوائد العسل للجسم

تقوية المناعة

العسل غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ما يعزز المناعة، ويوفر طبقة إضافية من الدفاع ضد حشرات الشتاء والفيروسات.

علاج التهاب الحلق

يمكن لخصائص العسل المهدئة أن تخفف من التهاب الحلق، مما يوفر بديلاً طبيعيًا لشراب السعال.

مصدر الطاقة

معزز سريع وطبيعي للطاقة، يوفر مزيجه من الفركتوز والجلوكوز إطلاقًا سريعًا للطاقة، مما يجعله مثاليًا للانتعاش في الشتاء.

الدفء 

العسل له تأثير دافئ على الجسم، فإضافة ملعقة إلى الشاي أو الماء الدافئ تخلصك من برد الشتاء، مما يوفر الراحة ويعزز الشعور بالدفء.

ترطيب البشرة

العسل المرطبة والمضادة للبكتيريا تجعله إضافة ممتازة لروتين العناية بالبشرة، حيث يساعد قناع العسل على تغذية وترطيب البشرة.

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