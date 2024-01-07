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الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمراراً لدعمه للمنتخبات الوطنية..

وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، والتي أُقيمت في استاد القاهرة الدولي، في البروفة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة والعمل على التتويج بها، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

وأوضح "صبحي" أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى، ويلعبون في أكبر الأندية العالمية، مضيفا أن هذا الجيل من اللاعبين يستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية على مستوي كرة القدم، وتأمل في التتويج بلقب البطولة.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني بطائرة خاصة يوم الثلاثاء ٩ يناير الجاري للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

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