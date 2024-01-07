شركة شحن صينية تعلق رحلاتها البحرية إلى إسرائيل

أعلنت شركة "كوسكو" للشحن البحري المملوكة للحكومة الصينية، تعليق رحلاتها إلى الموانئ الإسرائيلية، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن موقع جلوبس أن "كوسكو" وهي رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، قررت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وأوضح الموقع أن الشركة الصينية ليست "مهددة كثيرا في البحر الأحمر لمجرد أنها صينية.. وبسبب علاقات الصين مع إيران".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإحد عشرة دولة أخرى أصدروا الأربعاء الماضي، بيانًا مشتركًا، جددوا فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ودعا البيان الصادر عن الولايات المتحدة مع أستراليا والبحرين وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني.

وحمل البيان جماعة الحوثيين مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحرجة في المنطقة.

الاحتلال يعترف بتدمير قاعدة ميرون جراء صواريخ حزب الله

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، عقب هجوم صاروخي نفذه حزب الله أمس السبت.

وأعلن حزب الله أمس السبت، استهداف قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون التي تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) عن الحدود اللبنانية، بوابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على القاعدة، مما أدى إلى إصابة اثنتين من قباب الرادار.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأضرار التي لحقت بالقاعدة. لكن وفقًا لمقطع فيديو بثه حزب الله، فقد أصيبت قباب الرادار، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ومع ذلك، قال الاحتلال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل، حيث توجد أنظمة احتياطية.

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في الحادث، من أجل منع هجمات مماثلة على القاعدة الحساسة.

وكان حزب الله أعلن أمس السبت في بيان، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأولي على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.