انتشار الفرق الطبية حول كنائس البحر الأحمر تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد

وجه الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتواجد الفرق الطبية المختلفة حول تجمعات المواطنين، وذلك بمحيط كنائس المحافظة أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر تعمل على مدار 24 ساعة، ووضعت خطة شاملة بهدف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للمواطنين المترددين على الكنائس والتجمعات العامة

يذكر أن الخدمات الطبية شملت تقديم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والإعتلال الكلوي بالإضافة إلي تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لدي السيدات والكشف المبكر عن اورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم

وأشار وكيل الوزارة، إلي دعم الفرق الطبية حول الكنائس بفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي من أجل نشر التوعية والتثقيف الصحي للمترددين علي الكنائس بضرورة الإستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة ونشر سُبل التطهير والتعقيم والتغذية السليمة ومتابعة الكشف الدوري للسيدات حول سرطان الثدي والإهتمام بالنظافة الشخصية للأفراد.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنعقاد غرفة الأزمات بالمديرية علي مدار الساعة طوال فترة العيد لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بمنافذ الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لتوفير كافة اوجه الدعم والوقوف على مدي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال الأعياد وتأكيد وصول الرعاية الصحية لهم خلال المواسم.