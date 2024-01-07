الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري

مران فيوتشر
مران فيوتشر

أنهى فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق، من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري غداً ببطولة كأس الرابطة.

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ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن فيوتشر غداً الإثنين على ملعب ستاد القاهرة نظيره فريق الإتحاد السكندري في تمام الخامسة مساءً بأولى مواجهات الفريقين ببطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الجديدة.

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري
مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية قد أوقعت فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

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